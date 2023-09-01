Появились подробности о жертве взрыва в московской квартире Жертвой взрыва гранаты в московской квартире стал 19-летний парень

Фото: t.me/moscowproc

Жертвой взрыва гранаты, прогремевшего в пятницу, 1 сентября, в доме по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево, стал 19-летний молодой человек. По данным Telegram-канала «112», он скончался в больнице.

19-летний Александр Семёнов, в руках которого взорвалась граната на Мещерякова, умер в больнице, — говорится в сообщении канала.

По предварительным данным, в квартире взорвалась гранта Ф-1, пишет канал. Пострадавшему оторвало руки, он получил серьёзные осколочные ранения брюшной полости.

Отмечается, что парень проживал в квартире с отцом и братом, которых на момент трагедии дома не было.

Ранее соседи рассказали, что услышали громкий взрыв, а после него появился сильный запах газа. Люди сразу бросились на помощь. В квартире они увидели парня без рук, он лежал весь в крови. Они помогли врачам вытащить его на улицу. На место выехали скорая помощь и Росгвардия.

До этого дети нашли на улице в Москве пистолет Макарова и начали играть с ним. Увидевшие это взрослые вызвали полицию.