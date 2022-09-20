По делу о мошенничестве задержан директор завода по производству взрывчатки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали директора крупнейшего в России предприятия по производству взрывчатки, оборонного завода им. Свердлова Юрия Шумского. «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что мужчина подозревается в мошенничестве с контрактами по поставкам взрывчатых веществ.

Федерального казенное предприятие (ФКП) «Завод имени Я. М. Свердлова» подведомственно Минпромторгу РФ расположено в Дзержинске Нижегородской области. Оно занимается производством боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также снаряжения ими боеприпасов различных видов.

По предварительным данным, Шумского задержали по делу, возбужденному следственным управлением СКР по Северному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Источники издания в ГСУ СКР отметили, что расследование связано с одним из контрактов на поставку взрывчатки.

Отмечается, что перед задержанием депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов написал на Шумского несколько заявлений в СКР, Генеральную прокуратуру и Министерство обороны РФ. Парламентарий просил проверить экспортные поставки взрывчатки двойного назначения. По информации Кузнецова, вещества могут быть использованы в военных целях, в Болгарию, Сербию, Англию и на Кипр.

Осуществлением, возможно, преступной деятельности долгое время занималась устойчивая группа, состоящая из руководящих лиц завода,— указал депутат.

Парламентарий полагал, что посредниками в поставках взрывчатки, в том числе в недружественные страны НАТО, были зарегистрированные на Кипре и в Швейцарии компании, главой которых был гражданин Австрии.

Издание указывает, что претензии Кузнецова в большей степени касались не столько Юрия Шумского, сколько его предшественника на посту гендиректора Вадима Рыбина, покинувшего стратегическое предприятие после резонансных ЧП, в том числе взрывов и пожаров в цехах по производству взрывчатки.

Ранее стало известно, что замглавы Центра судебной экспертизы при Минюсте Геннадия Бочарова задержали по подозрению во взяточничестве. В ближайшее время ему предъявят обвинение.