Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в Шереметьево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево пилоты совершили аварийную посадку пассажирского лайнера. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что, по предварительным данным, причиной экстренного приземления могло стать то, что у самолета отказал один из двигателей.

Как уточняет издание, на место прибыли сотрудники экстренных служб, они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. Источник подчеркнул, что самолет успешно совершил аварийную посадку. О пострадавших при приземлении не сообщается.

Ранее у российского самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который должен был вылететь из Минеральных Вод в Ереван, отвалилась обшивка двигателя при взлете. Командир борта принял решение посадить судно в аэропорту отправления спустя несколько минут после вылета.

Еще один случай произошел 16 июня, тогда из-за технической неисправности в аэропорту Саратова совершил аварийную посадку самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Москва — Сочи. На борту воздушного судна находились 178 человек, никто не пострадал.

13 июня летевший из Москвы в Казахстан SSJ 100 экстренно приземлился в Самаре. До этого появилась информация, что командир экипажа запросил посадку в ближайшем аэропорту спустя час полета.