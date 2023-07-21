«Авиаторщина»: у российского Superjet 100 при взлете отвалился капот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Superjet 100

У российского самолета Superjet 100, который должен был вылететь из Минеральных Вод в Ереван, отвалилась обшивка двигателя при взлете, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». По информации канала, командир борта принял решение посадить судно в аэропорту отправления спустя несколько минут после вылета.

По данным «Авиаторщины», инцидент произошел утром 20 июля с самолетом авиакомпании «Азимут». Канал пишет, что после взлета капот левого двигателя оборвался и рухнул на территорию аэропорта. Пострадавших нет.

17 июня вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии. По данным МЧС, на борту находились 25 человек, в том числе 21 пассажир.

16 июня в аэропорту Саратова совершил аварийную посадку самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва — Сочи. На борту находились более 170 человек, обошлось без пострадавших. Предположительно, причиной запроса на экстренную посадку стала техническая неисправность.

13 июня в Самаре экстренно приземлился самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Казахстан.