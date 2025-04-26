Опубликован список предметов, запрещенных к проносу на парад Победы Список запрещенных к проносу вещей на парад Победы состоит из 26 пунктов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приглашенным на парад Победы 9 мая гостям и журналистам придется пройти процедуру досмотра из соображений безопасности, передает ТАСС. В распоряжение агентства поступил список запрещенных к проносу вещей из 26 пунктов.

В частности, нельзя брать с собой еду, любые жидкости и сыпучие продукты, кроме лекарств. Также запрещено проносить флаги, баннеры, печатную продукцию разной направленности и питомцев.

Разумеется, в перечень вошли боеприпасы и оружие любого типа, химические и легковоспламеняющиеся реактивы. Нельзя приносить с собой нагревающие жидкость электронные устройства, включая вейпы.

Гостям мероприятия запретили использование любых оскорбительных атрибутов, в том числе в одежде. Гражданам нельзя приходить на парад в бронежилетах, средствах маскировки и корсетах, исключая медицинские.

Вход воспрещен с беспилотниками любых типов и техникой, способной помешать охранным мероприятиям. К проносу запрещены громоздкие предметы вроде электросамоката или гироскутера. Оборудование для фото- и видеосъемок с портативными устройствами разрешается использовать только аккредитованным представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что российское правительство исключило из списка мероприятий на 9 мая праздничный концерт. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.