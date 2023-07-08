Посетителей колеса обозрения в Москве эвакуировали из-за замыкания Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ встало из-за замыкания

Фото: Global Look Press

Колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ встало из-за короткого замыкания. Аттракцион остановили, а всех посетителей, которые находились на высоте, эвакуировали, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время колесо обозрения не работает, но в субботу его планируют запустить вновь.

Это не первый инцидент с «Солнцем Москвы». Еще в начале июля работникам аттракциона пришлось вызволять всех посетителей из кабинок из-за срабатывания защитной автоматики. Причиной остановки послужили некорректные показания параметров работы колеса. Люди просидели на высоте более 30 минут.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево с детского аттракциона слетела кабинка с несовершеннолетними. Две 15-летние пассажирки были госпитализированы с травмами. На опубликованных кадрах видно, что кабинка сошла с рельсов и улетела в забор.

Позже стало известно, что одна из девочек находится под наблюдением врачей. Ребенок сильно ушиб руку и получил сотрясение мозга. Подросток жалуется на головные боли.

Также 6 июля жители Новосибирска застряли на колесе обозрения. Аттракцион внезапно остановился. Спасатели эвакуировали семь человек, среди которых был один ребенок. В результате инцидента никто не пострадал.