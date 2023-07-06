В Подмосковье с детского аттракциона слетела кабинка В Подмосковье с детского аттракциона слетела кабинка, пострадали двое детей

Фото: t.me/mosoblproc

В Подмосковье в Орехово-Зуево с детского аттракциона слетела кабинка, сообщает Telegram-канал Baza. Две 15-летние пассажирки кабины получили травмы, их госпитализировали в ближайшую больницу.

На видео с места событий видно, как кабинка вылетает за забор, к пострадавшим бегут люди. перепрыгивая ограду. Работу аттракциона сразу прекратили.

Baza пишет, что инцидент произошел 5 июля, прокуратура Московской области проводит проверку.

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