Мальчик повредил позвоночник при падении с батута в Зеленограде

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Зеленограде мальчик упал с высоты двух метров, прыгая на батуте, и повредил позвоночник, сообщает РЕН ТВ. Во время одного из приземлений центр полотна порвался, и ребенок провалился вниз.

Пострадавшего доставили в детскую больницу. Кроме повреждения позвоночника у него диагностировано сотрясение мозга. На месте работали сотрудники экстренных служб, полиция начала проверку по факту инцидента.

Ранее в Сети появилось видео из московского супермаркета, где женщина повалила ребенка на пол и пнула ногой по лицу. Женщина является матерью ребенка.

В мае в Оренбурге после реконструкции обрушилась карусель. Пострадали около 20 человек, в том числе дети. Трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В мэрии заявили, что причиной крушения карусели стала поломка механизма. Парк аттракционов был открыт раньше срока.

В начале апреля в Дагестане девушка сорвалась вниз с обрыва на аттракционе по прыжкам с высоты на альпинистской веревке. В результате падения она получила множественные переломы.