Стало известно о состоянии упавшей с аттракциона подмосковной школьницы Упавшая с карусели подмосковная школьница повредила руку и получила сотрясение мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из девочек, пострадавших при опрокидывании кабинки аттракциона в парке города Орехово-Зуево, находится дома под наблюдением врачей, рассказала «360» бабушка школьницы. По словам женщины, внучка сильно ушибла руку, также у нее диагностировано сотрясение мозга.

Собеседница издания уточнила, что врач больницы в Люберцах, куда девочку с подругой доставили после инцидента, поставила диагноз «сотрясение мозга». Сама школьница жалуется на головные боли, также она сильно ушибла руку, на которую наложили поддерживающий лонгет.

Врачи в скорой думали, что у нее перелом. Но, слава богу, вроде бы ничего не показало. Но руку сильно ушибла, потом колени ушибла. <...> Бог помог, хоть пристегнутая [была], а то было бы больше травм, наверное, — рассказала пенсионерка.

Как пишет издание, авария произошла 5 июля. 15-летняя школьница вместе с подругой была на дне рождения, подростки пошли кататься на аттракционе. Одна из кабин, в которой находились две школьницы, вылетела с рельс. К девочкам сразу подбежали люди, они оперативно вызвали скорую помощь. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее председатель комитета Московской областной думы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов призвал граждан избегать небезопасных аттракционов, заманивающих, как правило, невысокими ценами.