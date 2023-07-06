Россиянам перечислили признаки безопасных аттракционов Депутат Черкасов: безопасный аттракцион должен быть сертифицированным и недешевым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летом с ростом спроса населения на отдых в парках аттракционов увеличивается и количество происшествий, связанных с этими устройствами, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов. По его словам, это развлечение может обернуться серьезными неприятностями со здоровьем, поэтому небезопасных аттракционов, заманивающих, как правило, невысокими ценами, следует избегать.

Парламентарий рассказал, что некоторые недобросовестные предприниматели устраивают стихийные аттракционы, чтобы по-быстрому заработать денег, при этом работая без регистрации и сертификации оборудования. В связи с этим депутат посоветовал отдавать предпочтение организованным местам отдыха, где созданы безопасные условия.

Призываю не поддаваться соблазну якобы дешевизны, а идти в сертифицированные места. Если там и дороже, то ненамного. Рядом с аттракционом должна быть доска документации, там должен быть сертификат и сведения о проверке. Если вам отказывают в этой информации, смело уходите оттуда — это нелегальный аттракцион, — подчеркнул Черкасов.

Он добавил, что с начала сезона органы Гостехнадзора в Московской области приняли всеобъемлющие меры по недопущению случаев травматизма на аттракционах.

Ранее в Новосибирске остановилось колесо обозрения, инцидент произошел 6 июля в 15:00 по местному времени (11:00 мск). Из остановившегося аттракциона вызволили семь человек, в том числе ребенка. Пострадавших в результате инцидента нет.