В одну из московских школ стали поступать угрозы нападения Школу в центре Москвы проверили после угроз нападения в канале мессенджера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленник создал в мессенджере Telegram анонимный канал, в котором публикуется информация о нападении на московскую школу № 1253, сообщает «Осторожно, Новости». Об угрозах сообщили в органы правопорядка, после чего в учебном заведении организовали проверки, была усилена охрана. В создании канала подозревают ученика этой школы из седьмого класса.

В этом Telegram-канале публикуются фотографии с оружием, инструкции по его сборке, а также пропагандируется насилие. Родители беспокоятся за своих детей. «Осторожно, новости» утверждает, что в один из дней на занятия в учебное заведение не пришла половина учеников.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании сотрудниками полиции 14-летней девочки за подготовку к нападению на школу № 15 в подмосковной Балашихе. Спецслужбы обнаружили несколько публикаций в соцсетях школьницы, свидетельствующих о ее повышенном интересе к движению «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), а также подписки на тематические группы.

До этого сообщалось, что в Липецкой области задержали 16-летнего подростка, который планировал устроить теракты на территории региона, в том числе в школе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.