Обвиняемых в теракте в «Крокусе» арестовали: как выглядят, раскаялись ли

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Басманный суд Москвы отправил под стражу четырех фигурантов дела о теракте 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобира Файзова. Следственный комитет предъявил обвинение в теракте участникам нападения на концертный зал. О том, как вели себя обвиняемые в суде и раскаялись ли — в материале NEWS.ru.

Заседание суда, арест и раскаяние

Первыми в зал суда привели Мирзоева и Рачабализоду Саидакрами Муродали. Правоохранительные органы вели мужчин лицом в пол в согнутом положении. Заседания суда проводились в закрытом формате для безопасности участников процесса и их семей.

Московский суд отправил всех четверых обвиняемых в совершении теракта в концертном зале под арест на 1 месяц 28 суток — до 22 мая. Двое из фигурантов дела — Далерджон Мирзоев и Рачабализоду Саидакрами Муродали — в полном объеме признали свою вину.

Что известно об обвиняемых, как выглядели

Далерджон Мирзоев, 32-летний уроженец Таджикистана, русского языка не знает, общался через переводчика. Регистрации на территории РФ не имеет. Мужчина состоит в браке, у него есть четверо детей. У Мирзоева была временная регистрация на три месяца в Новосибирске, но она истекла.

Второй обвиняемый — Рачабализода Саидакрами Муродали. Мужчине 30 лет, у него, как уточняется, есть ребенок, женат. Имеет неоконченное среднее образование, ранее судим не был. Утверждал, что у него есть регистрация в России, но не помнит где.

Шамсутдин Фариддуни — третий обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Мужчине 25 лет, имеет гражданство Таджикистана, есть жена и восьмимесячный ребенок, а также российская регистрация в Красногорске.

Работал официально на фабрике «Паркет» в Подольске, в суде просил переводчика.

19-летний Мухаммадсобир Файзов — четвертый обвиняемый. В зал суда его привезли на кресле-каталке в больничном халате и с мочеприемником в сопровождении врача. Файзов холост, детей нет. Является гражданином Таджикистана, на территории РФ зарегистрирован в Иваново, там же работал парикмахером в барбершопе. Ранее не судим, имеет среднее образование, общается через переводчика. При задержании у него был поврежден левый глаз. Во время оглашения судом решения об аресте Файзов отвернулся.

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