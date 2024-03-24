Появилось фото второго подозреваемого в теракте в «Крокусе» из зала суда Суды Москвы опубликовали фото второго подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы опубликовала фотографию второго подозреваемого в нападении на ТРЦ «Крокус Сити Холл». На кадрах видно, как мужчину в наручниках заводят в зал для слушаний. В ближайшее время начнется рассмотрение ходатайства органов предварительного расследования.

Им является Рачабализода Саидакрами Муродали, который предположительно был одним из тех, кто совершил теракт в красногорском концертном зале. Перед ним в Басманный районный суд города Москвы доставили еще одного подозреваемого — 32-летнего Далерджона Мирзоева, его фото также появилось в открытом доступе.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 3 пункт «б» ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека) двум предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл». Мужчинам вменили теракт в составе группы лиц, уточнили в ведомстве.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил, что один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» посещал торговый центр за несколько дней до трагедии, 7 марта. Такие сведения, по его словам, предоставил подрабатывавший в «Крокусе» фотограф, в объектив камеры которого попал мужчина, задержанный впоследствии.