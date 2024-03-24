Новые данные по «Крокусу»: сколько жертв, пострадавших, что с детьми

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/Global Look Press

Число погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек. Что об этом известно, сколько людей пострадало по обновленной информации?

Сколько людей пострадало во время теракта в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь, после чего прогремели взрывы и возник пожар, который почти полностью уничтожил верхние этажи здания. Пожар удалось локализовать.

По обновленным данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта в «Крокусе» пострадали 180 человек — госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторную помощь получили 38.

В СК РФ заявили, что число погибших увеличилось до 137 человек, трое из которых — дети. Опознаны 62.

«К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Что СК изъял на месте теракта в «Крокусе»

На месте теракта в концертном зале были обнаружены два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и более 500 патронов.

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие. При задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова», — рассказали в СК РФ.

При этом в ходе осмотра «Крокусе» не выявили заминированных тел и иных следов минирования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда вернут вещи из гардероба «Крокуса»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сегодня, 24 марта, после 18:00 люди смогут забрать вещи, которые они оставили в гардеробе «Крокуса».

«Вещи, оставленные в гардеробе „Крокуса“, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», — объяснил он в Telegram-канале.

Воробьев добавил, что сотрудники ГИБДД уже готовы возвращать машины, которые находились на парковке.

Где сейчас находятся предполагаемые террористы

СК опубликовал видео с задержанными. Их привезли на допрос в СК РФ. Исходя из представленных кадров, они были доставлены в Москву с закрытыми глазами. На лицах предполагаемых террористов надели повязки.

По данным Telegram-канала SHOT, у Басманного суда в Москве с утра 24 марта идет активная подготовка к судебному процессу, туда в скором времени могут доставить подозреваемых. Территория суда оцеплена усиленными нарядами полиции и Росгвардии.

«Вокруг здания суда выставлены ограждения, эвакуируют припаркованные рядом машины. Само здание обследует кинолог с собакой, на территории много сотрудников полиции», — пишет канал.

В пресс-службе СК РФ также сообщили, что следователи в ближайшее время выйдут в суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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