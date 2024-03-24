Опубликовано фото из зала суда подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе» Суд Москвы опубликовал фото подозреваемого по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: копирайт суды общей юрисдикции

В Басманный районный суд города Москвы доставили подозреваемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 32-летнего Далерджона Мирзоева, передает Telegram-канал судов общей юрисдикции. В ближайшее время начнется рассмотрение ходатайства органов предварительного расследования.

Басманный районный суд города Москвы в ближайшее время приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования в отношении группы террористов об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении.

Подозреваемый на допросах Следственного комитета отвечал через переводчика. Регистрации на территории РФ он не имеет, является гражданином Таджикистана. Кроме этого, у мужчины есть четверо детей. Судебное заседание проходит в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 3 пункт «б» ст. 205 двум предполагаемым участникам нападения на концертный зал «Крокус сити холл». Мужчинам вменяют теракт в составе группы лиц, уточнили в ведомстве.

До этого в Сети были появились кадры происходящего вокруг территории Басманного суда в Москве, куда доставили подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Здание суда оцеплено, по его периметру дежурят сотрудники силовых ведомств.