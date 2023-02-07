«Ниже нормы, выше нормы»: синоптик о погоде 7 февраля Синоптик Шувалов рассказал, что 7 февраля температура в Москве будет ниже климатической нормы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во вторник, 7 февраля, в Москве температура будет ниже климатической нормы впервые за долгое время, однако атмосферное давление превысит среднестатистические показатели, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столице ожидается 5–7 градусов ниже нуля.

Вторник в столице выдастся достаточно морозным и впервые за долгое время, начиная с января, температура будет ниже климатической нормы. Так, столбик термометра встанет на отметке в 5–7 градусов ниже нуля. Особых осадков в Москве не ожидается, впрочем, как и сильного ветра. А давление продолжает находиться, хоть и не сильно, но выше нормы, — заявил Шувалов.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее предупредила, что на этой неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха будет понижаться из-за повышения атмосферного давления, ожидаются легкие морозы. Эксперт в разговоре уточнила, что в начале февраля будет идти небольшой снег, однако «появляющееся солнце будет напоминать о приближающейся весне».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «мартовскую» погоду в столице в феврале. При этом, по словам синоптика, на протяжении всей первой недели месяца будет идти небольшой снег.