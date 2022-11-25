Несовершеннолетний сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек 17-ти лет в Москве сбил 30-летнюю женщину на пешеходном переходе. Несовершеннолетний совершил наезд, находясь за рулем Toyota Corolla, передает РИА Новости, ссылаясь на данные от городской прокуратуры. Пострадавшая в настоящий момент находится в больнице. Авария случилась на улице Красноярская.

Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства, — рассказали представители ведомства.

Сам юноша уверяет, что автомобиль он купил в прошлом месяце. По словам несовершеннолетнего, он не уведомил продавца машины о своем возрасте.

Ранее Кемеровский районный суд заключил под стражу сотрудника Росгвардии, сбившего насмерть 12-летнюю девочку. Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего он скрылся с места преступления.

В отношение росгвардейца возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожной безопасности в состоянии опьянения, повлекшее за собой смерть, и оставление места преступления).