В убийстве девушки на юге Москве подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова, пишет Telegram-канал SHOT. Мужчину сейчас ищут.
Канал сообщает, что сейчас выясняется, является ли Шохрукбек тем самым «Шуриком», с которым Юлия встречалась полгода.
Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.
Позже подруга убитой девушки рассказала Telegram-каналу SHOT, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек Александр. По словам собеседницы канала, мужчину и погибшую сложно было назвать парой.
Подруга знала о бойфренде знакомой немного: та называла его Шуриком и говорила, что спутнику около 25 лет.