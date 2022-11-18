Назван подозреваемый в убийстве девушки в Москве Telegram-канал SHOT сообщил, что девушку в Москве мог убить 25-летний Шохрукбек Каримов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В убийстве девушки на юге Москве подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова, пишет Telegram-канал SHOT. Мужчину сейчас ищут.

Канал сообщает, что сейчас выясняется, является ли Шохрукбек тем самым «Шуриком», с которым Юлия встречалась полгода.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

Позже подруга убитой девушки рассказала Telegram-каналу SHOT, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек Александр. По словам собеседницы канала, мужчину и погибшую сложно было назвать парой.

Подруга знала о бойфренде знакомой немного: та называла его Шуриком и говорила, что спутнику около 25 лет.