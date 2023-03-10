На аттракционе в Москве скончалась женщина Mash: женщина погибла на аттракционе «Летная школа» в парке «Остров мечты»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина погибла на аттракционе «Летная школа» в московском парке «Остров мечты», сообщает Telegram-канал Mash. 40-летней посетительнице стало плохо во время катания.

По предварительным данным, женщина каталась на аттракционе вместе с мужем и дочерью. Однако в какой-то момент ей стало плохо. Очевидцы пытались помочь и делали ей непрямой массаж сердца, но спасти посетительницу парка развлечений не удалось. Причина смерти выясняется.

Ранее шесть человек около 40 минут ждали помощи из-за остановки колеса обозрения в Челябинске. По данным ведомства, один из посетителей аттракциона обратился к врачам из-за сильного стресса. От госпитализации он отказался.

До этого в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения вместе с находившимися на нем людьми. В результате происшествия никто не пострадал. Во время остановки в кабинках находились 24 человека, всех эвакуировали.

24 апреля женщина вылетела с аттракциона «Вихрь» в Омске, упав за ограждение на асфальт. Это произошло в местном парке культуры и отдыха. Отмечается, что россиянка находилась в парке аттракционов вместе с пятилетней дочкой. Обстоятельства инцидента выясняли полицейские.