Мужчина полез в вольер к слону, чтобы прорекламировать бой Емельяненко В Московском зоопарке мужчина полез в вольер к слону, чтобы прорекламировать бой Емельяненко

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Посетитель Московского зоопарка попытался залезть в вольер к слону, сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, кадрами с места произошедшего поделился Telegram-канал «112». Как рассказали «Подъему» в пресс-службе столичного зоопарка, данное видео является постановочным, и было снято с целью прорекламировать бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко. Собеседник издания подчеркнул, что в вольер полез сам Ершов.

Происходящая ситуация в ролике о предположительном намерении блогера и бойца смешанных единоборств Евгения Ершова залезть в вольер азиатских слонов является постановочной от начала и до конца. Она была задумана как рекламный материал к предстоящему поединку Евгения Ершова и Александра Емельяненко, — говорится в сообщении.

Ранее Александр Емельяненко стал героем нового скандала. Спортсмен справил нужду прямо в зале ожидания аэропорта Екатеринбурга и избежал претензий со стороны полиции, сотрудники которой лишь сфотографировались с ним. Как все случилось, что нового выяснилось о пьяном дебоше спортсмена и что известно о его предстоящем бое, рассказывал NEWS.ru.