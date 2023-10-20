Москвичу удалили грыжу размером с тыкву Хирург Лисин рассказал, как москвичу удалили паховую грыжу размером с тыкву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Долгопрудненскую больницу Подмосковья поступил 76-летний москвич с паховой грыжей размером с тыкву, рассказал NEWS.ru доктор медицинских наук, хирург Сергей Лисин. Врач рассказал, что, несмотря на пожилой возраст пациента, врачи решились провести полостную операцию.

В Долгопрудненскую больницу поступил 76-летний мужчина с жалобами на боли в огромном, размером с тыкву, грыжевом мешке в паховой области. Длительное время он страдал от возникшей несколько лет назад и постепенно увеличивающейся паховой грыжи, — рассказал Лисин.

Он добавил, что содержимым грыжи оказались петли кишечника, почти половину которого врачи высвободили и вправили обратно в брюшную полость. По словам Лисина, дефект был закрыт синтетической сеткой.

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Хирург отметил, что послеоперационный период протекал гладко. По словам Лисина, на данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан.

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