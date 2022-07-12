Москвичам рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах Оперштаб рекомендовал москвичам носить маски в закрытых общественных местах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом москвичам рекомендовали вновь начать носить маски в закрытых общественных помещениях, а также пройти ревакцинацию, сообщается в официальном Telegram-канале организации. Там уточнили, что показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю вырос на 57%, но базовая планка заболеваемости оказалась самой низкой за всю историю пандемии.

Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19, но уровень заболеваемости остаётся ниже, чем в Европе. Очередной подъем заболеваемости связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон», при этом в большинстве случаев заболевание требует лечения, схожего с лечением классического ОРВИ. Отмечается, что уровень госпитализаций на фоне подъема заболеваемости составил всего 9%.

Ранее профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что в августе Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. Многие россияне сейчас отдыхают в Турции, где показатели заболеваемости увеличились в пять раз, что может спровоцировать быстрый подъем заболеваемости после возвращения туристов.