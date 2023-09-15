Москвич обменял тойтерьера друга на бутылку пива на нижегородском вокзале

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На нижегородском вокзале Москвы мужчина обменял на бутылку пива 12-летнего тойтерьера, за которым его попросил присмотреть друг, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Вернуть животное домой помогло объявление в соцсети, которое увидела супруга нового хозяина, изначально не особо обрадовавшаяся приобретению своего супруга.

Хозяин попросил соседа присмотреть за своим тойтерьером всего на пару суток. В тот самый день он изрядно выпил, усадил животное в сумку и отправился с ним куда-то на электричке. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как на перроне он перекладывает собаку из одной сумки в другую в обмен на спиртное.

Отмечается, что жена нового владельца собаки не оценила порывы мужа и быстро вышла на настоящего владельца питомца по объявлению в соцсетях.

Раннее россияне назвали наиболее популярные породы собак. Ими оказались корги и чихуахуа. В топ-5 вошли также французский бульдог, померанский шпиц и йоркширский терьер. Среди кошек самыми любимыми оказались шотландская вислоухая и британская короткошерстная. По данным опроса, породистые кошки живут у 45% владельцев животных, а породистых собак предпочли 73% хозяев.