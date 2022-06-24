Московская неделя моды подвела итоги четвёртого дня показов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Четвёртый день Московской недели моды подарил публике ещё больше новых имён и запомнился несколькими зрелищными показами. В четверг, 23 июня, гости «Зарядья» увидели коллекции брендов Industry, EQ.ONA, DISOBEDIENCE, BITTE_RUHE, Osipova Dasha, STUDIO 29, VESTIAIRE и White Crow.

Показ AKHMADULLINA прошёл на Москворецкой набережной, а в Большом амфитеатре парка провела подиумное шоу Академия брендинга и дизайна METRICS. Также в «Зарядье» открылись два маркета, свою одежду, обувь и аксессуары представили более 100 локальных брендов.

Полным событий был четвёртый день мероприятия на ВДНХ. Здесь свои коллекции показали Aleksandr Nevskiy Designer, ARKHIPOVA.MOSCOW, GRUSHA.BRAND, Denis Detalov, PASESHNIC и Paulain. Возле фонтана «Дружба народов» прошёл коллективный показ с участием 13 российских марок.

На Тверской площади прочитали лекции Юлия Музыка (RUSTRENDS) и Игорь Чапурин.

Накануне Московская неделя моды подвела итоги третьего дня показов. Около 50 дизайнеров продемонстрировали коллекции на разных площадках столицы. В «Зарядье» свои работы продемонстрировали студенты SERGEY SYSOEV Fashion school KOSYGIN UNIVERSITY, дизайнеры BALUNOVA Premium и NOVIKOVA DSGN x GIRL FROM 1938.