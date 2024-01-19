Mash: Абрамович тайно обратился за помощью к медикам Mash: Абрамович тайно посетил больницу в Москве с жалобами на сердце

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

Роман Абрамович

Telegram-канал Mash сообщает, что предприниматель Роман Абрамович тайно посетил одну из московских больницы. По его данным, бизнесмен пожаловался на проблемы с сердцем.

Как пишет Mash, Абрамович появился в одной из лучших столичных клиник 16 января. В публикации говорится, что предприниматель попросил о помощи под псевдонимом, лицо прикрывал шарфом и солнцезащитными очками. По информации канала, Абрамович посетил кардиолога.

Ранее стало известно, что российский актер Евгений Герчаков экстренно госпитализирован в Москве. Педварительно, артисту диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца — патология сердца и сосудов, которая проявляется в виде повышения давления, головной боли, тошноты и рвоты.

74-летнему артисту, известному по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Бабушка легкого поведения», стало плохо дома 14 января, его госпитализировали в одну из столичных больниц. Также, по неподвержденной информации, у Герчакова диагностировали дорсалгию — боль в спине, которая может быть вызвана массой причин, включая остеохондроз.

В беседе с Telegram-каналом SHOT Герчаков подтвердил госпитализацию и рассказал, что у него резко подскочило давление. По данным канала, актер остается на лечении в больнице.