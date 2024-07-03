Крановщик невольно поставил сложную задачу перед спасателями в Москве В Москве спасатели эвакуируют мужчину без сознания из кабины крана

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Спасатели готовятся эвакуировать мужчину без сознания из кабины крана на стройке ЖК HIGH LIFE в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. Строитель находится на высоте 32-го этажа.

О том, что с крановщиком в Даниловском районе столице что-то не так, догадались пришедшие на утреннюю смену строители. Один из них поднялся в кабину крана и увидел, что мужчина без сознания. Строитель отметил, что «он был холодный». Спасатели готовятся спустить мужчину на землю, чтобы ему могли помочь медики.

Ранее появилось видео падения строительного крана в Невском районе Санкт-Петербурга из-за урагана. На кадрах видно, как кран опрокинулся на одной из городских строек. Специалисты МЧС подтвердили падение башенного крана на стройплощадке на проспекте Большевиков.

Двое рабочих ранее упали в шахту лифта на строительной площадке будущей поликлиники на улице Судостроительной в Красноярске. Мужчин 2002 и 2005 годов рождения доставили в больницу с травмами головы и тела. Следком проверяет, нарушены ли правила безопасности при ведении работ. По результатам решат, возбуждать ли дело. Оба пострадавших — в реанимации.