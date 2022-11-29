«Коммерсант»: арестантов московских СИЗО перестали лечить в больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи ФСИН с октября перестали направлять подследственных из СИЗО на срочную медпомощь, забор крови, УЗИ и к профильным узким специалистам, рассказала «Коммерсанту» член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, это связано с отсутствием соответствующих договоров между УФСИН и депздравом Москвы. Сбой в оказании медпомощи в октябре начали исправлять только после сообщений в СМИ и запросов в УФСИН и департамент здравоохранения.

Так, с отказами в лечении столкнулись женщины из СИЗО-6, у которых ранее были диагностированы миомы матки, мужчины с раком простаты из СИЗО-4 и двое больных раком граждан Кубы, у которых не оказалось полисов ОМС.

В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили отсутствие договоров, но заявили, что готовы вернуться к рассмотрению вопроса организации оказания медпомощи московским арестантам. Там уточнили, что УФСИН произвело оплату лишь за один случай лечения в 2021 году, но больницы тем не менее продолжают оказывать медпомощь заключенным.

Юрист «Команды против пыток» Георгий Иванов предположил, что ФСИН может манипулировать количеством заключенных, нуждающихся в вывозе в гражданские учреждения для получения недоступной в СИЗО плановой медпомощи. По его словам, ФСИН определяет потребность заключенного в такой помощи, но фактически не хочет платить за лечение арестантов в учреждениях депздрава, ссылаясь на отсутствие согласия на лечение со стороны депздрава. Больные в этой ситуации оказываются заложниками отсутствия у ФСИН достаточного финансирования и управленческой беспомощности обеих сторон.

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