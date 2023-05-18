«Июльская жара»: синоптик рассказал о погоде на 18 мая Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве 18 мая ожидается июльская жара

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В Москве в четверг, 18 мая, ожидается июльская жара, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура днем составит 25–27 градусов.

Нас ожидает июльская жара. Ясный день, температура составит 25–27 градусов с вероятностью в 99%. Это будет самый теплый день в мае, так что девиз завтрашнего дня – одевайтесь полегче, — заявил Шувалов.

Он добавил, что уже в пятницу, 19 мая, ожидается смена погоды с временными дождями и понижением температуры до вполне майских значений.

Тем временем россияне обсуждают прогноз, согласно которому летом в стране ожидается аномальная жара до плюс 40 градусов. По словам специалистов, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока. NEWS.ru поговорил с синоптиками и узнал, каким будет лето в России в 2023 году.