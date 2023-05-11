«Газель» загорелась на ходу на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Грузовая «Газель» загорелась на ходу на Дмитровском шоссе в Москве, сообщил РЕН ТВ. Опубликованы видео с полыхающим фургоном, которые были сняты на камеры регистраторов попутчиками.

На записи видно, что огонь охватил переднюю часть «Газели» под кабиной и левым колесом. Причины пожара неизвестны. Сведений о пострадавших не поступало. На кадрах также показана пожарная машина, прибывшая на место ЧП. В результате происшествия образовалась небольшая пробка в сторону области. Обстоятельства выясняются.

Утром в районе Дмитровского шоссе на газоне также обнаружили тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Столичный СК начал проверку по факту произошедшего, причина смерти устанавливается.

30 апреля в Красноярском крае также на ходу сгорел Mercedes-Benz Gelandewagen, водитель которого пытался уйти от погони сотрудников ГИБДД. Автомобиль задымился, загорелся и врезался в отбойник. Мужчина за рулем внедорожника выжил, он оказался трезв, при себе у него были и документы на машину. Виновника ДТП привлекли к административном ответственности. По какой причине он проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться, неизвестно.