Парад поездов ко Дню города начался на Большой кольцевой линии столичного метро. В нем принимают участие семь аутентичных и современных составов, включая состав серии «Еж3», на котором можно проехаться всего несколько раз в году.
Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября.
Фото участников парада — в галерее NEWS.ru.
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена