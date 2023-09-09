Парад поездов ко Дню города начался на Большой кольцевой линии столичного метро. В нем принимают участие семь аутентичных и современных составов, включая состав серии «Еж3», на котором можно проехаться всего несколько раз в году.

Составы курсируют по БКЛ против часовой стрелки с 09:00 до 20:00 9 и 10 сентября. 

Фото участников парада — в галерее NEWS.ru.

 

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена