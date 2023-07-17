Энтомолог предупредила о нашествии крылатых муравьев в Москве Энтомолог Федосеева: нашествие крылатых муравьев в Москве началось из-за брачного лёта

Фото: A. Schulte/blickwinkel/Global Look Press

Нашествие крылатых муравьев в Москве связано с брачным периодом у этих насекомых, рассказал доктор биологических наук биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Елена Федосеева. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», энтомолог уточнила, что для людей брачный лёт муравьев не представляет никакой опасности.

Черный садовый муравей, Lasius niger, у них как раз должен быть сейчас брачный лёт. Ничего страшного для населения это не представляет, будьте спокойны. Это происходит каждый год после дождей, когда становится тепло, — отметила эксперт.

По словам Федосеевой, муравьи в этот период представляют опасность только из-за разведения тлей на садовых растениях. При этом сами насекомые становятся подходящей едой для разнообразных птиц. Активная фаза нашествия крылатых муравьев в столице продлится не более недели. Как только в городе похолодает, брачный лёт закончится, пояснила энтомолог.

Бывает, что лёт растянут, это зависит от погоды. Начнутся дожди — это прекратится. Сейчас для них самое подходящее время: достаточно высокая влажность и не очень высокая температура, но тепло. А похолодает до 16 °C — они будут сидеть ждать подходящей погоды, — заключила она.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области ранее предупредили, что одними из самых опасных насекомых в регионе летом являются оводы и слепни. Они переносят такие инфекции, как листериоз и брюшной тиф.