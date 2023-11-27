Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Подмосковье

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске госпитализировали двухлетнюю девочку, врачи поставили диагноз «отравление метадоном», сообщает Telegram-канал SHOT. Родители ребенка затруднились назвать вероятную причину ухудшения его здоровья.

Девочку госпитализировали из подмосковного ЖК «Ильинские луга» в Красногорске в тяжелом состоянии. Родители, которые обратились в экстренные службы, пояснили только, что ребенок без сознания и ему плохо. Случаем заинтересовались органы правопорядка, по данному факту проводится проверка.

Ранее в Астрахани не менее 20 человек госпитализировали с диагнозом «отравление наркотическим веществом». У всех в крови был обнаружен метадон. По уточненным данным, пострадавшими числились 25 человек. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани — скончались.

Отравившиеся позднее рассказали следователям, что рассчитывали купить мефедрон. Вещества похожи по виду, но у них имеется значительная разница в дозировке. Региональное управление МВД сообщило, что астраханцы могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы. Вскоре правоохранители задержали троих подозреваемых по делу об отравлении наркотиками, суд Астрахани арестовал их на два месяца.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.