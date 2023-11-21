Отравление в Астрахани могло произойти из-за подмены наркотиков МВД: в Астрахани возбудили еще одно уголовное дело из-за отравления наркотиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравившиеся наркотиками жители Астрахани могли попасть в больницу из-за подмены мефедрона на более дешевый аналог метадоновой группы, сообщает региональное управление МВД. Возбуждено еще одно уголовное дело.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий дают основания полагать, что отравление граждан произошло из-за подмены приобретаемого синтетического наркотика мефедрона на более дешевый аналог методоновой группы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм. Следствие проверяет эту версию. Расследование уголовных дел и их оперативное сопровождение находится на личном контроле начальника УМВД России по Астраханской области.

Первые пострадавшие стали поступать в больницы Астрахани днем 18 ноября. У всех в крови был обнаружен метадон. По имеющимся данным, пострадавшими числятся 25 человек. Три человека — 29-летний житель из Ленинского района и две 19-летние девушки из Кировского и Трусовского районов Астрахани — скончались.

Отравившиеся метадоном в Астрахани ранее рассказали следователям, что рассчитывали купить мефедрон. Вещества похожи по виду, но у них имеется значительная разница в дозировке.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.