4 ноября в России празднуют День народного единства, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Праздник отмечают концертами, фестивалями, историческими реконструкциями. В Москве президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Мероприятия в честь Дня народного единства проходят по всей России, 4 ноября объявлен Днём воинской славы.
Как праздновали знаменательную дату в Москве и других городах России — в галерее NEWS.ru.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Волгоград. Горожане во время праздничных мероприятий в День народного единства
Фото: Александр Река/ТАСС
Луганск. Участники во время спортивного мероприятия «Русская пробежка» в рамках празднования Дня народного единства
Фото: kremlin
В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Фото: kremlin
В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Международная выставка-форум «Россия». Концерт ко Дню народного единства «Книга народной мудрости»