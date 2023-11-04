4 ноября в России празднуют День народного единства, посвященный освобождению Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Праздник отмечают концертами, фестивалями, историческими реконструкциями. В Москве президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Мероприятия в честь Дня народного единства проходят по всей России, 4 ноября объявлен Днём воинской славы.

Как праздновали знаменательную дату в Москве и других городах России — в галерее NEWS.ru.

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День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске

День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

День народного единства в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в Новосибирске

Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока

Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Участники празднования Дня народного единства на центральной площади Владивостока

Волгоград. Горожане во время праздничных мероприятий в День народного единства

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Волгоград. Горожане во время праздничных мероприятий в День народного единства

Луганск. Участники во время спортивного мероприятия «Русская пробежка» в рамках празднования Дня народного единства

Фото: Александр Река/ТАСС

Луганск. Участники во время спортивного мероприятия «Русская пробежка» в рамках празднования Дня народного единства

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Фото: kremlin

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Фото: kremlin

В День народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Международная выставка-форум «Россия». Концерт ко Дню народного единства «Книга народной мудрости»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Международная выставка-форум «Россия». Концерт ко Дню народного единства «Книга народной мудрости»

Донецк. Граффити, посвященное Дню народного единства

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Донецк. Граффити, посвященное Дню народного единства

День народного единства на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

День народного единства на ВДНХ

День народного единства в Херсонской области

Фото: t.me/sledcom_press

День народного единства в Херсонской области