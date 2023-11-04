Антонина Абакшина

Как в городах России отметили День народного единства: фото Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

4 ноября 2023 в 18:58

Фото: Георгий Поветкин/ТАСС

Нижний Новгород. Развертывание 100-метрового флага Российской Федерации во время праздничных мероприятий в День народного единства