Целый район Москвы остался без электричества В районе Бирюлево Восточное на юге Москвы отключили электричество

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На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное отключили подачу электричества, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам местных жителей, на многих улицах перестали гореть фонари, без света остались дома. В диспетчерской местного отдела ЖКХ сообщили, что проблему должны были решить к 21:00.

В комплексе Городского хозяйства Москвы опровергли сообщения об отключении электричества в Бирюлево Восточном. По словам коммунальщиков, подача электропитания продолжалась в штатном режиме. В качестве доказательства в Telegram-канале комплекса опубликовали фотографии с работающими фонарями и светом в окнах квартир.

В октябре 2022 года аварийное отключение электричества произошло на северо-западе Москвы в Южном Тушино. По словам местных жителей, электропитание пропало в домах и на улицах.