Бездомный в Москве изнасиловал знакомую под угрозой сбросить ее с 13 этажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы задержан 42-летний ранее судимый бездомный мужчина, которого подозревают в изнасиловании 41-летней уроженки Мордовии, передает MK.RU. По данным издания, насильник привел женщину в дом, где периодически ночевал, и надругался над ней под угрозой, что скинет ее с 13 этажа.

Изнасилование произошло на лестничной клетке одного из этажей. В задержании подозреваемого участвовали сотрудники ОМВД по Алексеевскому району. Им удалось обнаружить насильника по горячим следам.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 37-летний бездомный мужчина, которые удерживал в подвале девочку 2010 года рождения и насиловал ее. Изначально против него было возбуждено уголовное дело по статья о грабеже и незаконном лишении свободы. Известно, что в полицию обратилась мать пострадавшей. Мужчина был задержан и находится под следствием.