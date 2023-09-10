9 сентября москвичи отметили 876-й день рождения столицы. Горожанам приготовили специальные подарки, например, в субботу и воскресенье аттракционы в некоторых парках стали бесплатными. Желающие прокатиться выстроились в огромную очередь к колесу обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

В «Музеоне» прошел фестиваль «Движ Фест», где выступили музыкальные звезды разной величины. В центре города установили праздничные конструкции и цветочные композиции. Кроме того, в городе прошел парад трамваев, судов и поездов метро.

С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье».

В этот же день Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона и дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4) — самой протяженной столичной ж/д ветки.

Праздничные мероприятия продолжатся в столице и в воскресенье, 10 сентября. NEWS.ru собрал кадры самых ярких событий первого дня.

Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье»

Презентация Лучика — талисмана колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Фото: АГН «Москва»

Презентация Лучика — талисмана колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Зрители на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Зрители на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Сергей Жуков на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Сергей Жуков на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Концерт ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Концерт ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

Оформление столицы в честь 876-летия

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Оформление столицы в честь 876-летия

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона

Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона

Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы

Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы

Празднование 876-летия Москвы на Цветном бульваре

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Празднование 876-летия Москвы на Цветном бульваре

Оформление столицы в честь 876-летия

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Оформление столицы в честь 876-летия

Оформление столицы в честь 876-летия

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Оформление столицы в честь 876-летия

Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»

Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский»

Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский»