Полина Гагарина на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
9 сентября москвичи отметили 876-й день рождения столицы. Горожанам приготовили специальные подарки, например, в субботу и воскресенье аттракционы в некоторых парках стали бесплатными. Желающие прокатиться выстроились в огромную очередь к колесу обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.
В «Музеоне» прошел фестиваль «Движ Фест», где выступили музыкальные звезды разной величины. В центре города установили праздничные конструкции и цветочные композиции. Кроме того, в городе прошел парад трамваев, судов и поездов метро.
С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье».
В этот же день Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона и дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4) — самой протяженной столичной ж/д ветки.
Праздничные мероприятия продолжатся в столице и в воскресенье, 10 сентября. NEWS.ru собрал кадры самых ярких событий первого дня.
Поделиться
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье»
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье»
Фото: АГН «Москва»
Презентация Лучика — талисмана колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: АГН «Москва»
Презентация Лучика — талисмана колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Парад поездов ко Дню города на Большой кольцевой линии Московского метрополитена
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Зрители на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Зрители на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Сергей Жуков на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Сергей Жуков на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Концерт ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Концерт ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: АГН «Москва»
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона
Фото: АГН «Москва»
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в формате видеосвязи запустили движение по проспекту Багратиона
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Торжественный парад трамваев в честь празднования 876-летия Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Празднование 876-летия Москвы на Цветном бульваре
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Празднование 876-летия Москвы на Цветном бульваре
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Оформление столицы в честь 876-летия
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»
Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»
Фестиваль «Движ Фест» в парке искусств «Музеон»
Фото: АГН «Москва»
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский»
Фото: АГН «Москва»
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) — «Калужско-Нижегородский»