Бесплатные аттракционы, ретротранспорт и концерт: фото Дня города в Москве

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Полина Гагарина на концерте ко Дню города Москвы на Большой спортивной арене «Лужники»

9 сентября москвичи отметили 876-й день рождения столицы. Горожанам приготовили специальные подарки, например, в субботу и воскресенье аттракционы в некоторых парках стали бесплатными. Желающие прокатиться выстроились в огромную очередь к колесу обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

В «Музеоне» прошел фестиваль «Движ Фест», где выступили музыкальные звезды разной величины. В центре города установили праздничные конструкции и цветочные композиции. Кроме того, в городе прошел парад трамваев, судов и поездов метро.

С Днем города москвичей поздравил президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье».

В этот же день Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по проспекту Багратиона и дали совместный старт работы 4-го Московского центрального диаметра (МЦД-4) — самой протяженной столичной ж/д ветки.

Праздничные мероприятия продолжатся в столице и в воскресенье, 10 сентября. NEWS.ru собрал кадры самых ярких событий первого дня.