Путин и Собянин открыли движение по новой дороге в Москве и МЦД-4: фото

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвуют в режиме видеоконференции в открытии четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4)

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября запустили движение по проспекту Багратиона в столице и дали совместный старт работы 4-го московского центрального диаметра (МЦД-4) — самой протяженной столичной ж/д ветки.

Глава государства дал разрешение на движение по проспекту Багратиона, после чего раздались автомобильные гудки и по дороге поехала колонна из нескольких десятков «Москвичей» в цветах российского флага. Открывшийся транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. С помощью него планируется освободить от заторов Можайское и Звенигородское шоссе, а также проспект Маршала Жукова.

В запуске МЦД-4 вместе с Путиным и Собяниным участвовали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Со станции «Площадь трех вокзалов» был дан старт поезду «Иволга», состав будет выполнять маршрут от Апрелевки до Железнодорожного. Протяженность диаметра составляет 86 километров, он насчитывает 37 остановочных пунктов.

Фото с открытия движения - в галерее NEWS.ru.