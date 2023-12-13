Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» нашли в Москве

Фото: Социальные сети

Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой нашли в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, женщину на протяжении трех дней беспокоила повышенная температура.

Как сообщает канал, 10 декабря журналистка поговорила с родителями по телефону и рассказала о плохом самочувствии. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь. Родители забеспокоились и обратились к хозяину квартиры, которую снимала Анна.

Около 20:00 отец и арендодатель попали в жилье и обнаружили тело девушки, она лежала на кровати. Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины смерти пострадавшей. Отмечается, что порядок в квартире не был нарушен, признаков насильственной смерти также не нашли.

По информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти журналистки стала сердечная недостаточность. Последнюю неделю своей жизни Царева болела ОРВИ. Информацию о смерти Анны Царевой подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

Она долго не выходила на связь, родители заволновались и приехали к ней в квартиру, где и обнаружили тело дочери. До этого она говорила, что неважно себя чувствует, и жаловалась на высокую температуру, — сообщил источник в полиции.

Ранее в Москве 14-летняя девочка едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. Школьницу увезли из ее квартиры на скорой, врачи вовремя промыли ей желудок. Отец рассказал, что она часто принимала лекарство, когда чувствовала, что начинает заболевать, или просто для профилактики в сезон ОРВИ.