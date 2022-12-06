Автомобиль вылетел на тротуар в результате аварии в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы произошла авария, в результате которой один из автомобилей вылетел на тротуар, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на пересечении улиц 2-й Брестской и Большой Грузинской. Информация о пострадавших уточняется.

У обоих автомобилей сильно повреждены капоты.

Ранее столичный дептранс в своем Telegram-канале передавал, что в центре Москвы автомобиль упал в реку. ДТП произошло в Наставническом переулке в районе дома № 17. Водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.