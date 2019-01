Зачем Собчак гримируется под Анну Каренину

https://news.ru/storage/news/88b489fa74fcfabbe42c9629d154ed27/c6529de7-e85f-4eaf-a068-8cbf76dc61e9_850.jpg Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ксения Собчак

Не всё так просто в драке Виторгана и Богомолова

Вторые сутки желтые и не очень СМИ освещают поединок актера Виторгана и режиссера Богомолова, сошедшихся в рукопашной. Причем отнюдь не по творческому вопросу.

Характерно, что спустя сутки после широко разрекламированной битвы на кулачках сама Собчак опубликовала в соцсетях свой снимок а-ля Анна Каренина: в меховом манто и шляпке с вуалькой на ступеньках стилизованного под начало XX века вагона. Злые на язык блогеры посчитали было, что дама, видимо, от своих проблем собралась в эмиграцию. Однако не лишенный изящества ход самой Ксении Анатольевны (Виторган и Богомолов — ну чем не Вронский и Каренин) совпал с утечкой, что, мол, схватка в темноте героев-любовников может оказаться ничем иным, как экономной затравкой к очередному шоу самой Собчак.

Вот, мол, проблемы классического любовного треугольника, испытанного на себе. Остается только выяснить, была ли кровь Богомолова не из клюквы. А врачи, вправлявшие ему якобы нос, не из очередной ли программы розыгрышей. Словом, все участники реальной или разыгранной драмы собрали урожай персонального и, подчеркнем, абсолютно бесплатного пиара.

На такую версию работают и свидетельства, что, мол, Собчак прибыла на тайное свидание с телохранителями, которые в разборку не вмешались. Вопрос остается только в том, с каким знаком для участников треугольника такой пиар. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Максим Виторган и Ксения Собчак

Потому что для Ксении Собчак все было бы в рамках банального светского скандала, если бы его героиней была просто дама полусвета, а не недавний кандидат в президенты России с масштабными политическими планами, которые распространяются и на участие в выборах питерского губернатора, и, вероятно, на попытку получить, наконец, парламентский мандат через какие-то два с половиной года. А потому, во всяком случае в теории, вынужденной постоянно сверять свой образ жизни с императивами фактически перманентной предвыборной кампании.

Но ведь функцию Собчак-младшей в нашей политике можно оценить и под другим углом зрения. Именно функцию. Утверждают же разного рода инсайдеры, что курирующий ныне в Кремле внутреннюю политику Сергей Кириенко запустил на президентские выборы Ксению Анатольевну с той тайной целью, чтобы она со своей пропагандой социал-дарвинизма, требованием признать Крым украинским и прочими запоминающимися заявлениями позволила бы ярче оценить достоинства главного фаворита.

А раз так, то шоу must go on. Только Каренина-Собчак бросится не под поезд, а под очередного кандидата.