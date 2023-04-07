«Я тебя сейчас побью!»: новые детали пьяного дебоша Емельяненко в аэропорту Александр Емельяненко справил нужду на пол, задержал рейс и фотографировался с полицейскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко стал героем нового скандала. Спортсмен справил нужду прямо в зале ожидания аэропорта Екатеринбурга и избежал претензий со стороны полиции, сотрудники которой лишь сфотографировались с ним. Как все случилось, что нового выяснилось о пьяном дебоше спортсмена и что известно о его предстоящем бое, рассказывает NEWS.ru.

Что сделал Емельяненко в аэропорту Екатеринбурга

Блогер Анна Данилова, летевшая одним рейсом с Александром Емельяненко из Екатеринбурга в Москву, в интервью сайту E1.RU рассказала, что спортсмен устроил скандал, ставший причиной задержки вылета самолета.

«Это был рейс „Уральских авиалиний“. Есть переход, когда вы идете из зала ожидания к автобусу. Я иду по лестнице и слышу, охранник спрашивает: „Мужчина, а что вы там делали? Я только что видел, как вы справили тут нужду“. <...> Пока ждали сотрудников полиции, все стояли в автобусе с открытыми дверьми и слушали эту разборку. Ему говорит охранник: „Вы там написали, так нельзя. Сейчас вы заплатите штраф“, а он отвечает: „Иди ты на ***, я тебя сейчас [побью]“ — и заходит в автобус», — рассказала Анна.

Однако водитель автобуса отказался везти пассажиров к самолету. Он дождался прибытия сотрудников полиции, но те не только не сняли Александра с рейса, но и не стали штрафовать его. Вместо этого полицейские вывели спортсмена из автобуса и начали с ним фотографироваться.





Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции аэропорта Кольцово, никаких фактов нарушения общественного порядка выявлено не было, а информация о некорректном поведении Емельяненко, по их словам, не соответствует действительности.

В каком состоянии находился Емельяненко

Анна Данилова, известная как Уральская Барби, заявила, что во время инцидента в аэропорту спортсмен находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, с трудом передвигался по аэропорту, от него шел резкий запах перегара.

Ее слова подтверждают другие видео из аэропорта: судя по этим кадрам, Емельяненко действительно ходит по зданию аэропорта с большим трудом, опираясь на тележку. А сотрудники правопорядка, делая селфи со спортсменом, морщились, очевидно, ощущая исходивший от бойца перегар.

Как спортсмен вел себя в самолете

По словам Даниловой, Александр, оказавшись на борту, попросил стюардессу принести алкоголь, но получил отказ. Он не стал возмущаться, был спокоен и, как отмечает блогер, «сходил в туалет в положенном месте». Тем не менее Анна выразила удивление, что нетрезвого Емельяненко пустили на борт.

«Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все», — считает Данилова.

Что известно о предстоящем бое Емельяненко

За неделю до скандала в аэропорту Екатеринбурга промоутер Владимир Хрюнов пообещал организовать бой с участием Александра Емельяненко. В качестве потенциальных соперников упоминались Михаил Кокляев, Боб Сапп и Джефф Монсон, над которыми Александр ранее одерживал победы.

Менеджер Емельяненко Никита Бурчак рассказал NEWS.ru, что бой действительно планируется , но конкретики пока нет.

«У Александра все хорошо, в разработке сейчас несколько боев. В первую очередь мы будем отталкиваться от его физического состояния и потом принимать дальнейшие решения. Когда боец пройдет все медицинские обследования, можно будет говорить о его выходе на ринг», — заявил Бурчак.

Хрюнов в свою очередь назвал NEWS.ru фамилии нескольких бойцов, с которыми Емельяненко может провести бой в ближайшие месяцы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Емельяненко

«Мы ведем переговоры с Михаилом Кокляевым, есть также предложение провести бой с английским бойцом Джерисом Джексоном. Планируемая дата ближайшего поединка Александра — 26 мая», — рассказал промоутер. Он добавил, что официальная информация о предстоящем бое Емельяненко появится через неделю.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Емельяненко

Как врач оценил здоровье Емельяненко

В 2023 году Александр не провёл ни одного поединка, зато уже дважды был замечен на публике в пьяном виде. Ранее его видели в похожем состоянии в торговом центре московского района Кунцево. В прошлом году Александр Емельяненко попал в реабилитационный центр Екатеринбурга, где лечат пациентов от алкогольной зависимости.

Здоровье Емельяненко вызывает опасения у любителей единоборств. Врач-невролог и реабилитолог Александр Комаров рассказал, что ждет бойца, если он продолжит совмещать употребление алкоголя со спортивными тренировками и выступлениями.

«Печень Александра Емельяненко работает хорошо, ее хватит на троих обычных людей, также у него высокий уровень метаболизма за счет огромной мышечной массы. Даже небольшая гимнастика превращает остатки токсина в энергию, поэтому у спортсмена сохраняется выносливость», — рассказал Комаров NEWS.ru.

Однако врач добавил, что если Емельяненко не изменит образ жизни, то спустя три-четыре года «ресурсы регенерации печени снизятся, не исключен цирроз», что может привести к летальному исходу.

«Александр может выходить на ринг через дня два после употребления алкоголя, но если выходить на следующее утро, это может привести к отеку головного мозга, где любой удар станет летальным. Чтобы выходить на ринг без рисков для здоровья, следует запрограммировать себя не употреблять алкоголь хотя бы недели за две, сходить в баню, сформировать правильное питание и умеренные тренировки, в таком случае можно восстановиться», — считает Комаров.

Врач подчеркнул, что «спирт и спорт несовместимы». Он призвал спортсмена прислушаться к советам, если тот рассчитывает добиться в будущем реальных результатов.