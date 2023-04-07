«Планируется бой»: промоутер о карьере оскандалившегося Емельяненко Промоутер Александра Емельяненко заявил, что бой спортсмена будет анонсирован через неделю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Промоутер бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко Владимир Хрюнов рассказал NEWS.ru, что команда спортсмена ведет переговоры по поводу возможного поединка с чемпионом РФ по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым и с английским бойцом Джерисоном Джексоном. Собеседник добавил, что не хотел бы рассуждать о здоровье Емельяненко. Дата следующего боя брата Последнего Императора будет объявлена на следующей неделе, добавил Хрюнов.

Мы ведем переговоры с Кокляевым, есть также предложение провести бой Емельяненко с английским бойцом Джерисоном Джексоном. <...> Он по-прежнему мотиватор и человек, который притягивает внимание миллионов, поэтому с нетерпением будем ожидать его боев, — сказал он.

Боец уже проводил поединок с Кокляевым в 2019 году. Встреча проходила по правилам бокса. В том поединке Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что 41-летний Емельяненко был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Он также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание. После инцидента полицейские устроили с Емельяненко фотосессию. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту ему не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.

15 октября 2022-го Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. Боец познакомился с девушкой в 2014 году.