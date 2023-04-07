«Надо бросать пить»: врач допустил развитие цирроза у Емельяненко Реабилитолог Комаров посоветовал бойцу Емельяненко бросить пить

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Бои Александра Емельяненко уже давно вышли за пределы спорта, это шоу, и ему нужно бросить пить, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. По его словам, для выхода на ринг без риска для здоровья необходимо отказаться от спиртного хотя бы на две недели, сформировать правильное питание и умеренные тренировки. В этом случае еще можно восстановиться, подчеркнул доктор.

Печень Александра Емельяненко работает хорошо, ее хватит на троих обычных людей, также у него высокий уровень метаболизма за счет огромной мышечной массы. Даже небольшая гимнастика превращает остатки токсина в энергию, поэтому у спортсмена сохраняется выносливость. Но это ненадолго, еще 3-4 года и ресурсы регенерации печени снизятся, она может перерасти в цирроз, — сказал Комаров.

Врач отметил, что боец может выходить на ринг через дня два после употребления алкоголя. Если сделать это на следующее утро после возлияния, любой удар способен стать летальным, ведь в данном случае будет существовать угроза отека мозга.

Хочу подчеркнуть, что спирт и спорт все же несовместимы, нет ни одного спортсмена, который бы достиг реальных результатов, находясь в запое, — добавил реабилитолог.

Ранее сообщалось, что 41-летний спортсмен в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания. Он также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание.

После инцидента полицейские устроили с Емельяненко фотосессию. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту ему не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.