«У Александра все хорошо»: менеджер про мочившегося в аэропорту бойца Менеджер Емельяненко заявил, что боец готовится к поединкам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля и боксер Александр Емельяненко, ранее устроивший пьяный дебош в аэропорту, чувствует себя хорошо, заявил NEWS.ru личный менеджер спортсмена Никита Бурчак. По его словам, у Емельяненко запланировано несколько боев и он должен пройти перед этим медицинское обследование.

У Александра Емельяненко все хорошо, в разработке сейчас несколько боев. В первую очередь, мы будем отталкиваться он его физического состояния и принимать дальнейшие решения. Когда боец пройдет все медицинские обследование, можно будет говорить о его выходе на ринг, - заявил Бурчак.

Ранее сообщалось, что 41-летний спортсмен в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания. Он также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание.

После инцидента полицейские устроили с Емельяненко фотосессию. На рейс до Москвы его все-таки пустили, но на борту ему не наливали алкоголь. Вылет был задержан почти на полчаса.

15 октября 2022-го Емельяненко женился на 28-летней Полине Селедцовой. Боец познакомился с девушкой в 2014 году.