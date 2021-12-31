Выдворенному из России бойцу MMA Чоршанбиеву грозит на родине 15 лет тюрьмы

Депортированный из России таджикский боец смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиев задержан в Душанбе. По информации «Sputnik Таджикистан», спортсмену грозит до 15 лет тюрьмы за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, а также публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Статья 189 УК Таджикистана применяется за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды и подразумевает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Также предусмотрено лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до пяти лет. <…> По статье 307 УК Таджикистана судят за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя республики и лишают свободы на срок от восьми до 15 лет, — говорится в сообщении.

За свою профессиональную карьеру в MMA Чоршанбиев провёл 10 боёв, в которых одержал шесть побед, потерпел три поражения, а ещё одну схватку свёл к ничьей. Последний поединок провёл в сентябре 2020 года. На шоу Fight Nights Global 97 взял верх над Радомиром Филипповым единогласным решением судей.

Ранее Московский суд постановил выдворить из России Чоршанбиева. Инстанция отклонила апелляцию по делу спортсмена. Боец был задержан 3 декабря в Москве. Чоршанбиев устроил гонки в Лефортовском районе и снимал происходящее на камеру. При этом спортсмен не имел полиса ОСАГО и водительского удостоверения.