Виталий Кличко сравнил себя и брата с Александром Усиком

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе сравнил себя и брата Владимира с соотечественником Александром Усиком, который стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Своими мыслями политик поделился в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Украинский журналист спросил у Виталия Кличко, кто, по его мнению, является лучшим боксёром.

Все три боксёра разные по манере, по тактике. Считаю, что этот вопрос некорректный. Ответ на этот вопрос мог бы дать только поединок в ринге. Этот как спросить, кто был бы лучше: Мухаммед Али или Майк Тайсон. Тоже совершенно разные боксёры, разные стили. Также считаю, что нельзя сравнивать Виталия Ломаченко и Александра Усика, — сказал Кличко.

Также политик ответил на вопрос, кто на сегодняшний день номер один в мире бокса.

Нет не вечных чемпионов. В каждой эпохе свои герои. Тайсон Фьюри и Александр Усик — два сильнейших боксёра на сегодняшний день, — отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев высказал мнение, что бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Энтони Джошуа был договорным.