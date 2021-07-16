Веласкес победила Килхольц и защитила чемпионский титул Bellator

В Анкасвилле (США) прошёл турнир Bellator 263, в главном бою которого бразильянка Жулиана Веласкес (12-0) победила раздельным решением судей Дениз Килхольц (6-3) из Нидерландов и отстояла титул чемпионки в наилегчайшем весе.

В первом раунде соперницы пытались поймать друг друга на контратаках, а претендентка временами неплохо взрывалась, сокращая дистанцию, и в концовке донесла до соперницы стремительную серию ударов. В дальнейшем голландка продолжила оказывать давление на чемпионку, которая действовала слишком пассивно, но постепенно приноровилась к сопернице и стала использовать преимущество в длине рук и ног и останавливать атаки соперницы более жёсткими ударами. В конце третьего раунда Веласкес удивила соперницу тейкдауном.

В чемпионских раундах взрывы Килхольц становились всё реже, а под её глазом зрела ощутимая гематома. Килхольц пошла ва-банк в последнем раунде и пару раз попала с правой, но её порыв быстро захлебнулся, а Веласкес не пошла в рискованную «зарубу», отдав инициативу сопернице. У претендентки несколько раз прошёл левый хук и выигранным пятым раундом она обострила интригу до предела. Все судьи поставили счёт 48:47, но один из них отдал предпочтение голландке, а двое других — действующей чемпионке мира.

В соглавном бою вечера в тяжёлом весе американский тяжеловес Тайрон Форчун победил сдачей от ударов в первом раунде соотечественника Мэтта Митриона. В предварительном карде россиянка Диана Авсарагова победила раздельным решением судей в наилегчайшем весе американку Габриэлу Галфин.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Диана Авсарагова разделась догола на взвешивании перед турниром Bellator 262.