Валидол, кровь и губернатор в клетке: как Шлеменко бил очередного бразильца

Известный уже не только как боец, но и общественный активист Александр Шлеменко вернулся в дело после полуторагодичного перерыва. В поединке с бразильцем средней руки Марсиу Сантосом в главном бою турнира FIGHT NIGHTS во Владивостоке Александр одержал заслуженную, но непростую победу на классе, в очередной раз восхитив бойцовским духом, но оставив вопросы относительно текущей формы.

Бой в тени шоу

Накануне долгожданного боя известного российского средневеса Александра Шлеменко, в котором он мог одержать 60-ю в карьере победу, сибиряк решил оправдать своё прозвище Шторм, но устроить его не в ринге, а в соцсетях. Он не только выдал очередную порцию критики в адрес рэпера Моргенштерна, который незаметно стал темой номер один в выступлениях бойца, вытеснив на второй план борьбу с алкоголем, но и поджёг пару цистерн с бензином серией спорных высказываний, из которых мы узнали, что если кто-то не считает Александра лидером мнений, то это его проблемы и что сильные должны не подбирать слова, а диктовать свои условия.

Кроме того Шлеменко вызвал на публичные дебаты первого обладателя пояса UFC из России Олега Тактарова и заявил, что готов попробовать себя в политике. Судя по его изречениям, идеалом государства Александр считает древнюю Спарту, а его взгляды с возрастом становятся всё более ультраконсервативными. Паралелльно с делом спасения России от аморальной чумы Шлеменко продолжает тренироваться и даже периодически проводить бои, но уже даже самым ярым его фанатам очевидно, что никакого похода за поясом UFC не будет и не только потому, что Дэйна Уайт не знает, кто это такой, но и потому, что для самого Александра бойцовская карьера отошла на второй план.

Бой с бразильским джорнименом Марсиу Сантосом, который за последние полгода особо прикипел к России, должен был показать, насколько активная общественная деятельность мешает развитию карьеры Шлеменко, ведь в оптимальной форме таких соперников Шторм щёлкал как орешки. Сантос перед поединком провёл основательный сбор в Дагестане, а в этом году дважды дрался в России: сначала уступил техническим нокаутом Давиду Бархударяну, а затем совершил апсет в поединке с ровесником Шлеменко Артуром Гусейновым, задушив его на турнире Eagle FC. Бой со Шлеменко на Кубке губернатора Приморского края получился для него третьим за последние три месяца.

Александр Шлеменко, Марсио Сантос instagram.com/alexandershlemenko

Ученики Шлеменко победили на разогреве

На турнирах FIGHT NIGHTS редко обходится без скандалов. Вот и в этот раз отличился ветеран ММА из Армении Давид Хачатрян. Ученик Шлеменко Михаил Дорошенко во втором раунде сильно потряс его серией ударов, от которых Император упал лицом вниз. Опытный рефери Давид Валуевич совершенно справедливо остановил поединок, но у Хачатряна случилась форменная истерика. Он кричал, пытался швырять перчатки, а затем хотел покинуть клетку до объявления победителя, но, к счастью, угловым удалось образумить разгорячённого и потрясённого бойца.

Во втором по значимости поединке ещё один ученик Шлеменко Вячеслав Бабкин сражался с одним из самых опытных бойцов ММА Геннадием Ковалёвым. Соперники с первых секунд на радость публике пошли в бескомпромиссную рубку, в которой после перевода в партер Ковалёв превратил лицо соперника в кровавую кашу. Во втором раунде он также вёл бой, контролируя соперника сверху, но внезапно у него кончился бензин и в концовке Бабкин перевернул соперника и добил на последних секундах второго раунда.

Этот поединок венчал матчевую встречу между возглавляемой Шлеменко сборной Сибири с командой Приморского края, в которой сибиряки взяли верх. Поздравить победителей в клетку вышел даже губернатор Примоского края Олег Кожемяко. Перед главным боем не обошлось без исполнения государственных гимнов, как будто на кону стоял титул чемпиона вселенной.

instagram.com/alexandershlemenko

Натужная победа на классе

В последние годы Александр Шлеменко приучил, что его поединки получаются валидольными с любыми соперниками, даже с джорнименами. В размене ударами в начале боя Сантос смог накормить его апперкотами и повозить в клинче, но превосходство Шлеменко в опыте, технике и классе дало о себе знать во второй половине раунда, когда бразилец выдохся после стартового штурма. После этого соперники ходили по клетке пешком, словно вальяжные тигры, периодически сближались, сочетая борьбу и обмен ударами, в которых у россиянина проходили коронки в виде бекфистов и ударов по печени.

Бразилец оказался достаточно крепким, чтобы выдержать до конца боя, однако борцовских уроков в Дагестане оказалось недостаточно, чтобы свалить с ног опытного россиянина. Временами Александр едва заметно прихватывал сетку, но так мастерски, что это ускользало от внимания рефери. Несколько раз бразилец жёстко попадал в ответ и был убедителен в борьбе, но в свою очередь получил сильное рассечение. Каждый из раундов получился конкурентным, но при этом остался с небольшим перевесом за Шлеменко, что и нашло отражение на судейских записках.

Применительно к Александру можно так перефразировать известную фразу: талант на споры о Моргенштерне не потратишь, но вот качество боя, которое снижается у экс-чемпиона Bellator с каждым годом, оптимизма не вселяет. Вряд ли такой Шлеменко потянул бы даже Владимира Минеева с Магомедом Исмаиловым, не говоря уже о топовых средневесах UFC и Bellator, который он покинул на серии из трёх поражений. Но и поклонникам и критикам бойца нельзя не восхищаться характером и бойцовским духом Шлеменко. С ними по-прежнему всё в порядке.