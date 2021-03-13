В Улан-Удэ определились чемпионы России по вольной борьбе

https://static.news.ru/photo/079bf5b8-8497-11eb-b70f-96000091f725_660.jpg Фото: zaur_uguev/instagram.com

В столице Бурятии завершился чемпионат России по вольной борьбе, который является частью отбора в сборную России на Олимпийские игры в Токио. В соревнованиях приняли участие все сильнейшие российские борцы за исключением многократного чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр Абдулрашида Садулаева.

Золотые медали завоевали: до 57 кг Завур Угуев, до 61 кг Абасгаджи Магомедов, до 65 кг Гаджимурад Рашидов, до 70 кг Исраил Касумов, до 74 кг. Заурбек Сидаков, до 79 кг Малик Шаваев, до 86 кг Артур Найфонов, до 92 кг Магомед Курбанов, до 97 кг Алихан Джабраилов, свыше 125 кг Сергей Козырев.

Как сообщал NEWS.ru, американка Джессика Маккэскилл победила единогласным решением судей норвежку Сесилию Брэкхус в рамках вечера бокса в Далласе (США) и сохранили титулы чемпионки мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.